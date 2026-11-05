 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Kremlinul respinge acuzațiile privind atacurile cibernetice asupra rețelelor frigorifice europene: "Absolut absurde. Nu au la bază niciun argument și nicio probă"

a Scris de adrian zia
Kremlinul respinge acuzațiile privind atacurile cibernetice asupra rețelelor frigorifice europene: "Absolut absurde. Nu au la bază niciun argument și nicio probă"
Aosom
Kremlinul a transmis joi, 5 noiembrie, că nu este implicat în atacul cibernetic care a vizat frigidere în supermarketuri în mai multe țări europene în ultimele săptămâni și respinge acuzarea Moscovei drept „absurdă”, relatează AFP.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech