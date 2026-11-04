La ce intervenție estetică a apelat Sonia Trifan? Iubitul a rămas mut când a văzut-o! Cum a ajuns pe mâinile medicului Biancăi Drăgușanu?

Politică

Explicația ironică a lui Victor Ponta pentru eșecul lui Trump și al republicanilor în alegerile midterms: "S-a implicat „Văduva Neagră” și l-a terminat" 05 Nov 2026

UE a activat mecanismul de securitate aeriană după amenințările cu bombă care au vizat cel puțin 12 zboruri europene 05 Nov 2026

Încă o țară Schengen reintroduce controalele la granițe. Decizia, luată pe fondul amenințărilor generate de războiul din Ucraina 05 Nov 2026

Monumentele istorice din comuna Bârgăuani: biserica din Bălănești, siturile arheologice și obeliscul de la Baratca 05 Nov 2026

Ionuț Stroe își schimbă explicațiile după ce a fost fotografiat la manichiură. Deputatul PNL amenință presa cu procese 05 Nov 2026