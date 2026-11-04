„La Gabellina Iliuță”, complexul din Apenini cumpărat de șeful CJ Călărași. El a luat proprietăți de peste un milion de euro în Italia

Președintele CJ Călărași, social-democratul cu trecut în PNL, Vasile Iliuță, a cumpărat într-un singur an proprietăți de peste un milion de euro în Italia, toate în urma unor executări silite a unor firme italiene falimentare. Achiziția-surpriză se află însă în munții Apenini: un fost punct vamal care îi poartă acum numele. „La Gabellina Iliuță” este un complex turistic cumpărat în 2023 cu doar 70.000 de euro, potrivit unei anchete Public Record. În aceeași perioadă, în România, baronul PSD era judecat de DNA pentru abuz în serviciu și amenințarea unui procuror. Iliuță susține că a făcut achizițiile cu banii obținuți din afacerile sale agricole și nu din funcția sa publică.

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