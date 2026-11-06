Larisa Udilă și-a anulat vacanța în Maroc! De ce a renunțat influencerița la plecarea planificată de la începutul anului

Socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg, iar Larisa Udilă a simțit acest lucru pe propria piele. Influencerița a fost nevoită să renunțe la vacanța pe care o planificase alături de soțul ei, Alexandru Ogică, după ce afacerea familiei a ajuns într-o perioadă extrem de aglomera

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