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Larisa Udilă și-a anulat vacanța în Maroc! De ce a renunțat influencerița la plecarea planificată de la începutul anului

m Scris de mihaela cazacu
Larisa Udilă și-a anulat vacanța în Maroc! De ce a renunțat influencerița la plecarea planificată de la începutul anului
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Socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg, iar Larisa Udilă a simțit acest lucru pe propria piele. Influencerița a fost nevoită să renunțe la vacanța pe care o planificase alături de soțul ei, Alexandru Ogică, după ce afacerea familiei a ajuns într-o perioadă extrem de aglomera

Sursa: Click

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