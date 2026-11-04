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Politică

Laurențiu Beșu, salvat de schimbarea funcției: CSM constată că a comis o abatere disciplinară, dar îl lasă fără sancțiune

f Scris de florin pușcaș
Laurențiu Beșu, salvat de schimbarea funcției: CSM constată că a comis o abatere disciplinară, dar îl lasă fără sancțiune
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Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a pronunțat miercuri, 4 noiembrie, o decizie în cazul lui Laurențiu Beșu, magistratul devenit cunoscut după apariția în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Sursa: Stiri Pe Surse

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