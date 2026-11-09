Laurențiu Pleșca, analist GMF: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”

Comisia Europeană a publicat recent un raport de extindere pentru 2026 din care reiese că Republica Moldova se situează printre cele patru țări candidate care au avansat cel mai mult în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisia Europeană consideră drept un obiectiv greu, dar realizabil încheierea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova la începutul lui 2028. În acest context, cea mai importantă temă de securitate căreia Chișinăul trebuie să îi găsească, în acest timp, o rezolvare este regiunea separatistă Transnistria. Ce pași concreți a realizat Republica Moldova în ultima perioadă pentru a reintegra Transnistria la țara-mamă? Cât de complicat este acest proces de reintegrare și cum ar putea fi unul de succes?

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗