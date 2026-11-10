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Politică

Lavrov le-a spus europenilor să stea la hotel pe durata negocierilor de la Abu Dhabi

e Scris de e-politic ro
Lavrov le-a spus europenilor să stea la hotel pe durata negocierilor de la Abu Dhabi
Aosom
Reprezentanții europeni, sosiți la Abu Dhabi pe fondul negocierilor privind Ucraina, ar putea pur și simplu sa ramana la hotel, a declarat ministrul r

Sursa: Ziuanews.ro

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