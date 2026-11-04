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Politică

Lectorul Ionuț-Alexandru Toader, destituit din funcția didactică!

c Scris de carmen deaconu
Lectorul Ionuț-Alexandru Toader, destituit din funcția didactică!
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Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași afinalizat ancheta în cazul lectorului universitar doctor Ionuț-Alexandru Toader, de la Facultatea de Drept, și a decis destituirea acestuia din funcția didactică sau de cercetare. Hotărârea vine după constatarea unor abateri extrem de grave de la normele de etică și deontologie universitară.

Sursa: Ziarul Evenimentul

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