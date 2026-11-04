Proiectul a fost respins cu 166 de voturi, în timp ce 56 de deputați au votat pentru adoptare, iar două persoane s-au abținut. Un deputat nu a votat. The post „Legea Bălvăniș”, respinsă. Parlamentul e refuzat românizarea forțată a numelui stațiunii Balvanyos, cerută de AUR appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗