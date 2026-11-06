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Politică

Legea care restricţionează accesul copiilor la reţelele sociale, contestată - Google, Meta şi TikTok dau în judecată statul California

g Scris de george traicu
Legea care restricţionează accesul copiilor la reţelele sociale, contestată - Google, Meta şi TikTok dau în judecată statul California
Aosom
Google, Meta Platforms şi TikTok au intentat procese împotriva statului California, solicitând blocarea unei noi legi care limitează utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 16 ani. Companiile susţin că restricţiile încalcă libertatea de expr...

Sursa: Stiri Pe Surse

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