„Legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea voturilor”. Nicușor Dan enumeră vulnerabilitățile din campaniile electorale

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că extinderea spațiului digital a dus la apariția unor vulnerabilități la adresa alegerilor din statele democratice, prin care manipulările din campania electorală pot afecta legitimitatea unui scrutin. „Nu mai suntem în situaţia în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la …

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