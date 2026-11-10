 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Lia Olguța Vasilescu îi pune la punct pe haștagii care o critică: Hai, luați o cană cu apă de izvor de munte și dați-vă de reveneală

l Scris de loredana codruț
Lia Olguța Vasilescu îi pune la punct pe haștagii care o critică: Hai, luați o cană cu apă de izvor de munte și dați-vă de reveneală
Aosom
ia Olguța Vasilescu reacționează după ce a fost criticată pentru că a implementat un proiect prin care locuitorii municipiului pe care îl conduce au apă de izvor la robinet

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech