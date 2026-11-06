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Politică

Lia Savonea, despre plata eșalonată a salariilor restante ale magistraților: Apreciem schimbarea de atitudine a actualului Guvern față de cel anterior

d Scris de diana nunuț
Lia Savonea, despre plata eșalonată a salariilor restante ale magistraților: Apreciem schimbarea de atitudine a actualului Guvern față de cel anterior
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Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a declarat vineri, într-un interviu pentru Cotidianul, că a remarcat o schimbare de atitudine a Guvernului condus de Luca Niculescu față de Executivul condus de Ilie Bolojan, în contextul discuțiilor privind plata eșalonată a celor aproximativ cinci miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale restante ale magistraților.

Sursa: Mediafax Ro

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