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Politică

Lia Savonea laudă noul Guvern pentru schimbarea de atitudine privind plata salariilor restante ale magistraților

ș Scris de ștefan borcea
Lia Savonea laudă noul Guvern pentru schimbarea de atitudine privind plata salariilor restante ale magistraților
Aosom
Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, a declarat vineri, că a remarcat o schimbare de atitudine a Guvernului condus de Luca Niculescu față de Executivul condus de Ilie Bolojan, în contextul discuțiilor privind plata eșalonată a celor aproximativ cinci miliarde de lei, drepturi salariale restante.

Sursa: Adevarul

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