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Politică

Liberalii care au blocat activitatea PNL în instanță au 10 zile pentru a-și retrage plângerile, confirmă Robert Sighiartău

a Scris de aniela manolea
Liberalii care au blocat activitatea PNL în instanță au 10 zile pentru a-și retrage plângerile, confirmă Robert Sighiartău
Aosom
Liberalii care au atacat deciziile partidului în instanță au primit un ultimatum duminică, 8 noiembrie, la ședința Biroului Permanent Național al PNL. Au 10 zile pentru a-și retrage plângerile din justiție împotriva partidului, a confirmat deputatul Robert Sighiartău.

Sursa: Ziare

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