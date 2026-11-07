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Politică

Lider UDMR, după luxul afișat la botezul organizat de Simonis: „La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

r Scris de ramona ciobanu
Lider UDMR, după luxul afișat la botezul organizat de Simonis: „La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Aosom
Senatorul UDMR Tanczos Barna, fost vicepremier, a făcut o comparație între petrecerea de botez pentru copilul șefului Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și nunta președintelui UDMR, Kelemen Hunor, despre care spune că „nu au ieșit asemenea știri”. Petrecerea de botez pentru copilul lui Alfred Simonis a avut loc pe 31 octombrie și a reunit numeroase nume din …

Sursa: Hotnews

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