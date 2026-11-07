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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Lider UDMR, „recomandare” pentru PSD: „Să nu exagereze, nu există nicio gaură în buget”

m Scris de mona hera
Lider UDMR, „recomandare” pentru PSD: „Să nu exagereze, nu există nicio gaură în buget”
Aosom
Senatorul UDMR Tanczos Barna răspunde atacurilor PSD la adresa Guvernului Bolojan privind „gaura” din buget și cere partidului condus de Sorin Grindeanu „să nu mai exagereze”. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat Guvernul Bolojan că a lăsat datorii de peste 30 de miliarde de lei şi cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. „Eu le …

Sursa: Hotnews

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