Lider UDMR, „recomandare” pentru PSD: „Să nu exagereze, nu există nicio gaură în buget”

Senatorul UDMR Tanczos Barna răspunde atacurilor PSD la adresa Guvernului Bolojan privind „gaura” din buget și cere partidului condus de Sorin Grindeanu „să nu mai exagereze”. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat Guvernul Bolojan că a lăsat datorii de peste 30 de miliarde de lei şi cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. „Eu le …

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