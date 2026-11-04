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Politică

Liderii care păreau de neînvins au pierdut alegerile. Nu toți au acceptat verdictul urnelor - 2026, anul marilor răsturnări politice

m Scris de meilă emilia-alexandra
Liderii care păreau de neînvins au pierdut alegerile. Nu toți au acceptat verdictul urnelor - 2026, anul marilor răsturnări politice
Aosom
Înfrângerile electorale ale unor lideri care au dominat ani la rând politica țărilor lor au avut urmări diferite în 2026. Viktor Orbán și Aleksandar Vučić au acceptat pierderea puterii, în timp ce Flávio Bolsonaro a contestat rezultatul scrutinului prezidențial din Brazilia.

Sursa: Stiri Pe Surse

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