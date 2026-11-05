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Politică

Liderii extremei dreapta din toată Europa se distanțează ultra rapid de Donald Trump: În trecut ar fi dat orice pentru un pic de atenție din partea liderului SUA

l Scris de lucian negrea, reporter
Liderii extremei dreapta din toată Europa se distanțează ultra rapid de Donald Trump: În trecut ar fi dat orice pentru un pic de atenție din partea liderului SUA
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Liderii de extremă dreapta se distanțează de Donald Trump

Sursa: Stiri Pe Surse

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