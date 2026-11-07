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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu: „Politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioţilor”

c Scris de cristian matei
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu: „Politica noastră externă este parcă desprinsă din vremea fanarioţilor”
Aosom
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat modul în care este gestionată politica externă a României, afirmând că țara noastră este „percepută ca un stat de mâna a doua în lume”.

Sursa: Stirile Pro.tv

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