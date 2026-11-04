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Politică

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele alegerilor din SUA

l Scris de loredana bancăș
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele alegerilor din SUA
Aosom
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că oricine crede că rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului vor schimba poziţia Washingtonului faţă de Teheran „se înşală amarnic”, relatează CNN şi Reuters, potrivit News.ro.

Sursa: Digi24

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