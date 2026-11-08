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Politică

Limbajul secret al hoților din Rusia a fost inventat în Gulagurile lui Stalin. Acum este folosit în ciber-space

e Scris de e-politic ro
Limbajul secret al hoților din Rusia a fost inventat în Gulagurile lui Stalin. Acum este folosit în ciber-space
Aosom
Trucurile jargonului de inchisoare Fenya erau odata folosite pentru a-i deruta pe gardienii din Gulagurile lui Stalin. Acum sunt folosite de criminal

Sursa: Ziuanews.ro

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