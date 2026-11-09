 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Limitele clare previn discutiile cu vecinii

s Scris de succes
Limitele clare previn discutiile cu vecinii
Aosom
Cele mai multe neintelegeri intre vecini nu pornesc de la rea intentie. Pornesc de la un gard pus acum treizeci de ani, dupa o intelegere verbala pe care nimeni nu a mai verificat-o de atunci. Atat timp cat nimeni nu construieste si nimeni nu vinde, situatia ramane linistita. Problema apare in ziua in care cineva […] The post Limitele clare previn discutiile cu vecinii first appeared on BĂNĂȚEANUL.

Sursa: Bănățeanul | Un Ziar Vechi Pentru Timpuri Noi

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech