Cele mai multe neintelegeri intre vecini nu pornesc de la rea intentie. Pornesc de la un gard pus acum treizeci de ani, dupa o intelegere verbala pe care nimeni nu a mai verificat-o de atunci. Atat timp cat nimeni nu construieste si nimeni nu vinde, situatia ramane linistita. Problema apare in ziua in care cineva […] The post Limitele clare previn discutiile cu vecinii first appeared on BĂNĂȚEANUL.

Sursa: Bănățeanul | Un Ziar Vechi Pentru Timpuri Noi Citește mai departe la sursa originală ↗