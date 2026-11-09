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Politică

LIVE TEXT - Război în Ucraina: Apărarea ucraineană a trecut printr-o nouă noapte de atacuri cu drone

d Scris de daniel mihai dragomir
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Apărarea ucraineană a trecut printr-o nouă noapte de atacuri cu drone
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Ucraina a trecut printr-o nouă noapte de atacuri cu drone, în ziua 1719 de război. La Odesa, autoritățile au anunțat un mort și avarii la infrastructură

Sursa: Stiri Pe Surse

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