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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

LIVE TEXT - Război în Ucraina: Donald Trump anunță că se pregătește un acord 'mare, frumos' cu Rusia

d Scris de daniel mihai dragomir
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Donald Trump anunță că se pregătește un acord 'mare, frumos' cu Rusia
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Donald Trump anunță că se pregătește un acord „mare, frumos” cu Rusia, care ar putea privi nu doar Ucraina, ci întreaga Europă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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