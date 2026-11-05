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Politică

LIVE TEXT - Război în Ucraina: Forțele ruse au lansat peste 300 de drone în timpul nopții, fiind înregistrate lovituri în mai multe părți ale Ucrainei

d Scris de daniel mihai dragomir
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Forțele ruse au lansat peste 300 de drone în timpul nopții, fiind înregistrate lovituri în mai multe părți ale Ucrainei
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Forțele ruse au lansat peste 300 de drone în timpul nopții, fiind înregistrate lovituri în mai multe părți ale Ucrainei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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