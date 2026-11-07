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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

LIVE TEXT - Război în Ucraina: Kievul a atacat mai multe obiective din regiunile ruse Orel, Saratov și Rostov

d Scris de daniel mihai dragomir
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Kievul a atacat mai multe obiective din regiunile ruse Orel, Saratov și Rostov
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Ucraina a atacat mai multe obiective din regiunile ruse Orel, Saratov și Rostov, noaptea trecută, printre ținte aflându-se și o rafinărie de petrol.

Sursa: Stiri Pe Surse

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