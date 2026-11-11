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Politică

LIVE TEXT - Război în Ucraina: O rachetă balistică și peste 160 de drone au vizat Ucraina în ultimele ore

d Scris de daniel mihai dragomir
LIVE TEXT - Război în Ucraina: O rachetă balistică și peste 160 de drone au vizat Ucraina în ultimele ore
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În timpul nopții, o rachetă balistică și peste 160 de drone au vizat Ucraina. Iar mai multe explozii au avut loc în timpul nopții în regiunea rusă Novgorod.

Sursa: Stiri Pe Surse

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