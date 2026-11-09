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Politică

LIVE TEXT - Război în Ucraina: Rușii au pierderi zilnice record pe front. Aproape 3.000 de militari ruși au fost uciși într-o singură zi

d Scris de daniel mihai dragomir
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Rușii au pierderi zilnice record pe front. Aproape 3.000 de militari ruși au fost uciși într-o singură zi
Aosom
Forțele ruse au pierderi zilnice record pe front. Aproape 3.000 de militari ruși au fost uciși într-o singură zi, duminică.

Sursa: Stiri Pe Surse

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