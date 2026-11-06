LIVE – TV NEWS BUZAU – TOCATORUL DE STIRI, cu Iulian Gavriluta. Azi despre: trecerea la cele vensice a scriitorului Dumitru Ion Dinca, alegerile din SUA si analiza trogloditilor, asfaltare pe ploaie, scandalul blanurilor si al ipocritilor, arestare la PSD si altele…

Astăzi, la TV NEWS BUZĂU, o nouă ediție LIVE „TOCĂTORUL DE ȘTIRI”, cu Iulian Gavriluță. Punem pe masa dezbaterii subiectele care agită România, scena politică internațională și comunitatea locală. Cu observații directe, comentarii acide, întrebări incomode și fără prea multă grijă pentru sensibilitățile celor care se regăsesc în centrul controverselor. Începem cu o veste tristă […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗