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Politică

Localnicii din Rășinari se opun minei de magneziu, deși se promit peste 100 de locuri de muncă. Votul are rol consultativ

o Scris de octavian moldovan
Localnicii din Rășinari se opun minei de magneziu, deși se promit peste 100 de locuri de muncă. Votul are rol consultativ
Aosom
Aproape 98 la sută dintre locuitorii din Rășinari, județul Sibiu, se opun oricărei exploatări miniere în comuna lor. Oamenii și-au exprimat votul la referendumul desfășurat duminică.

Sursa: Stirile Pro.tv

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