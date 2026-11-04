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Politică

Locuitorii din Washington au decis prin vot: Fără foie-gras în restaurante și magazine

l Scris de liviu cojan
Locuitorii din Washington au decis prin vot: Fără foie-gras în restaurante și magazine
Aosom
Fără foie-gras în restaurante sau în magazinele de delicatese: În timpul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, desfăşurate marţi, locuitorii din Washington au ales nu doar un primar nou, ci au luat şi o decizie într-o chestiune ce are o cu totul altă natură: interzicerea foie-gras-ului, informează miercuri AFP.

Sursa: Digi24

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