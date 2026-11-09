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Politică

Locuitorii unei comune din Sibiu au respins prin referendum, cu peste 98%, deschiderea unei exploatări miniere - rezultate provizorii

b Scris de bogdan păcurar
Locuitorii unei comune din Sibiu au respins prin referendum, cu peste 98%, deschiderea unei exploatări miniere - rezultate provizorii
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Locuitorii comunei Rovinari, din judeţul Sibiu, s-au pronuţat într-o proporţie covârşitoare împotriva deschiderii unei exploatări miniere în localitate, implicit împotriva unei exploatări de magneziu la Valea Dobra, conform rezultatelor provizorii prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Sursa: Digi24

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