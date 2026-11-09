În Franța revoluționară, era ziua de 18 Brumar, anul VIII, prima zi a loviturii de stat a lui Napoleon Bonaparte. Abia întors din campania din Egipt, scundul Napoleon (avea doar 1,67 metri în înălțime) era considerat erou național. Susținut de câțiva membri cu autoritate ai guvernului (mai ales de Talleyrand), și-a îmbrăcat cea mai strălucitoare […] The post Lovitura de stat a lui Napoleon (1799) first appeared on Suceava News Online.

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