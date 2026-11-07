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Politică

Lovitură majoră pentru Netanyahu. Adversarul său va fi însărcinat cu formarea unui nou guvern, anunță președintele israelian

a Scris de ana-maria gherghiță
Lovitură majoră pentru Netanyahu. Adversarul său va fi însărcinat cu formarea unui nou guvern, anunță președintele israelian
Aosom
Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat sâmbătă că îl va însărcina pe Gadi Eisenkot, liderul partidului de opoziție Yashar, cu formarea unui nou guvern, ceea ce reprezintă un eșec major pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu, relatează Axios.

Sursa: Digi24

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