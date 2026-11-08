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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Lovitură majoră pentru Netanyahu! Rivalul său primește șansa de a forma noul guvern al Israelului

d Scris de daniel mihai dragomir
Lovitură majoră pentru Netanyahu! Rivalul său primește șansa de a forma noul guvern al Israelului
Aosom
Gadi Eisenkot a primit sprijinul a 67 de parlamentari, iar Isaac Herzog îl va însărcina să negocieze formarea noului guvern israelian.

Sursa: Stiri Pe Surse

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