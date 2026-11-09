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Politică

Lovitură pentru influenceri: UE pregătește noi interdicții pentru cei care își manipulează urmăritorii. Reclamele mascate, în vizor

c Scris de cristina stancu
Lovitură pentru influenceri: UE pregătește noi interdicții pentru cei care își manipulează urmăritorii. Reclamele mascate, în vizor
Aosom
Comisia Europeană pregătește un nou pachet legislativ prin care urmărește să combată practicile înșelătoare folosite pe rețelele sociale, în comerțul online și în industria jocurilor video. Proiectul, denumit Digital Fairness Act (DFA), urmează să fie prezentat miercuri și are ca obiectiv consolidar

Sursa: Adevarul

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