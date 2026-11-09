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Politică

Lovitură pentru un proiect de 400 de milioane de euro: Localnicii din Rășinari au spus un „NU” categoric exploatării miniere

f Scris de florin pușcaș
Lovitură pentru un proiect de 400 de milioane de euro: Localnicii din Rășinari au spus un „NU” categoric exploatării miniere
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Locuitorii comunei Rășinari, județul Sibiu, au respins categoric deschiderea unor exploatări miniere pe teritoriul localității, în cadrul referendumului

Sursa: Stiri Pe Surse

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