 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Luca Niculescu a discutat cu Elbridge Colby: I-am reafirmat interesul țării noastre pentru o prezență militară americană mai puternică

a Scris de ana-maria gherghiță
Luca Niculescu a discutat cu Elbridge Colby: I-am reafirmat interesul țării noastre pentru o prezență militară americană mai puternică
Aosom
Premierul Luca Niculescu l-a primit joi, 5 noiembrie, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Șeful Executivului a precizat că discuțiile au vizat modalitățile de aprofundare a Parteneriatului Strategic România - SUA și situația de securitate din zona Mării Negre.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech