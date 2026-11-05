 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Luca Niculescu a dispus formarea unui grup de lucru la Guvern: Premierul vrea controale rapide la frontiere

l Scris de loredana codruț
Luca Niculescu a dispus formarea unui grup de lucru la Guvern: Premierul vrea controale rapide la frontiere
Aosom
Premierul Luca Niculescu a dispus formarea unui grup de lucru la Guvernul României. Țara noastră vrea să scurteze timpul în care se fac controalele de frontieră. Măsura are ca scop fluidizarea traficului, însă trebuie făcută fără pericole de securitate.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech