Luca Niculescu a dispus formarea unui grup de lucru la Guvern: Premierul vrea controale rapide la frontiere

Premierul Luca Niculescu a dispus formarea unui grup de lucru la Guvernul României. Țara noastră vrea să scurteze timpul în care se fac controalele de frontieră. Măsura are ca scop fluidizarea traficului, însă trebuie făcută fără pericole de securitate.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗