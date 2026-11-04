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Politică

Luca Niculescu a numit noi secretari de stat în șapte ministere

m Scris de monica bonea
Luca Niculescu a numit noi secretari de stat în șapte ministere
Aosom
Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri numirea unor noi secretari de stat la ministerele Transporturilor, Muncii, Afacerilor Interne, Dezvoltării, Energiei, Economiei şi Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Sursa: Digi24

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