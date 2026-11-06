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Politică

Luca Niculescu a recunoscut că este nedrept ce li se întâmplă companiilor. Premierul propune și trei direcții

r Scris de ramona ciobanu
Luca Niculescu a recunoscut că este nedrept ce li se întâmplă companiilor. Premierul propune și trei direcții
Aosom
Premierul Luca Niculescu a declarat vineri că instituţiile statului trebuie să facă efortul de a deveni mai eficiente, la fel cum fac companiile private, spunând că „este nedrept ca întreaga povară a ajustărilor economice să cadă pe umerii celor care produc valoare”. Luca Niculescu a făcut acest declarații la Summitul Concordia 2026, o conferință economică la nivel …

Sursa: Hotnews

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