 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Luca Niculescu a vorbit despre războiul de la granițele României și mesajele care îl trezesc noaptea / Implicarea SUA și mesajul pentru Rusia

r Scris de remus vlad, redactor
Luca Niculescu a vorbit despre războiul de la granițele României și mesajele care îl trezesc noaptea / Implicarea SUA și mesajul pentru Rusia
Aosom
Premierul Luca Niculescu a vorbit, joi seara, despre întâlnirea pe care a avut-o cu Elbridge Colby, subsecretar pentru politici în cadrul Departamentului pentru Război al SUA, și despre războiul de la granițele României

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech