Luca Niculescu anunță că în 10 zile va prezenta situația reală a finanțelor țării. A solicitat raportul ministrului Alexandru Nazare

Invitat la Antena 3 CNN, premierul a anunțat că i-a solicitat ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, un raport privind situația reală a finanțelor țării. Potrivit acestuia, datele vor fi centralizate în următoarele două săptămâni, astfel încât Guvernul să aibă o imagine clară asupra situației financiare. Luca Niculescu: ”Peste două săptămâni vom avea toate datele” Premierul a […]

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