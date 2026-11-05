 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Luca Niculescu anunță că în 10 zile va prezenta situația reală a finanțelor țării. A solicitat raportul ministrului Alexandru Nazare

d Scris de daniela nicolescu
Luca Niculescu anunță că în 10 zile va prezenta situația reală a finanțelor țării. A solicitat raportul ministrului Alexandru Nazare
Aosom
Invitat la Antena 3 CNN, premierul a anunțat că i-a solicitat ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, un raport privind situația reală a finanțelor țării. Potrivit acestuia, datele vor fi centralizate în următoarele două săptămâni, astfel încât Guvernul să aibă o imagine clară asupra situației financiare. Luca Niculescu: ”Peste două săptămâni vom avea toate datele” Premierul a […]

Sursa: Gandul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech