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Politică

Luca Niculescu avertizează că peste 1,5 milioane de copii au suferit o formă de violență. Plan cu 57 de măsuri pentru protecția minorilor

i Scris de iulian budusan
Luca Niculescu avertizează că peste 1,5 milioane de copii au suferit o formă de violență. Plan cu 57 de măsuri pentru protecția minorilor
Aosom
Violența asupra copiilor și adolescenților reprezintă o problemă majoră în România, iar prevenirea, identificarea timpurie și intervenția instituțiilor trebuie să devină priorități, consideră Luca Niculescu. Premierul a atras atenția asupra numărului ridicat de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a minorilor, subliniind că autoritățile nu trebuie să aștepte producerea unor tragedii pentru a interveni.

Sursa: Realitatea

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