 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Luca Niculescu, despre controlul privind SAFE. „Nu trebuie să creadă cineva că noi punem sub semnul îndoielii acest program”

ș Scris de ștefan borcea
Luca Niculescu, despre controlul privind SAFE. „Nu trebuie să creadă cineva că noi punem sub semnul îndoielii acest program”
Aosom
Premierul Luca Niculescu a subliniat, joi, că SAFE este un program de care România are mare nevoie, dar şi faptul că transparenţa modului în care sunt cheltuiţi banii publici reprezintă o obligaţie.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech