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Politică

Luca Niculescu, detalii despre relația cu Nicușor Dan. Cât de des discută premierul cu președintele României

d Scris de daniela nicolescu
Luca Niculescu, detalii despre relația cu Nicușor Dan. Cât de des discută premierul cu președintele României
Aosom
Luca Niculescu a vorbit, joi seara, la Antena 3 CNN, despre relația pe care o are cu președintele României, Nicușor Dan. Premierul spune că relația cu șeful statului se bazează pe încredere și respect reciproc. Luca Niculescu: ”Vorbesc sau sunt în contact cu el relativ des” Întrebat cât de des discută cu acesta, Niculescu a […]

Sursa: Gandul

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