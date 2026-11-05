Luca Niculescu, detalii despre relația cu Nicușor Dan. Cât de des discută premierul cu președintele României

Luca Niculescu a vorbit, joi seara, la Antena 3 CNN, despre relația pe care o are cu președintele României, Nicușor Dan. Premierul spune că relația cu șeful statului se bazează pe încredere și respect reciproc. Luca Niculescu: ”Vorbesc sau sunt în contact cu el relativ des” Întrebat cât de des discută cu acesta, Niculescu a […]

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