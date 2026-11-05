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Politică

Luca Niculescu: Discuțiile cu sindicatele au fost despre indexarea pensiilor, birocratizare și consultările pentru finanțarea europeană

b Scris de bogdan enache
Luca Niculescu: Discuțiile cu sindicatele au fost despre indexarea pensiilor, birocratizare și consultările pentru finanțarea europeană
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Premierul Luca Niculescu afirmă că a discutat cu confederaţiile sindicale despre indexarea pensiilor, despre debirocratizare, dar a anunţat şi faptul că sindicatele vor fi incluse în procesul de consultare pentru elaborarea poziţiei naţionale faţă de următorul ciclu de finanţare europeană.

Sursa: Digi24

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