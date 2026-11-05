Luca Niculescu, după ce a discutat cu subsecretarul pentru Apărare al SUA: Am reafirmat interesul pentru o prezenţă militară şi economică americană mai puternică în România

Premierul Luca Niculescu a discutat, joi, la Palatul Victoria, cu Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, despre modalităţile concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA, precum şi despre situaţia de securitate din zona Mării Negre, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina.

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