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Politică

Luca Niculescu, după ce s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Guvern: Prioritatea noastră este securitatea la Marea Neagră

l Scris de lucian negrea, reporter
Luca Niculescu, după ce s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Guvern: Prioritatea noastră este securitatea la Marea Neagră
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Luca Niculescu: Priorităţile noastre vizează consolidarea Flancului Estic al UE şi a securităţii la Marea Neagră, din cauza atacurilor

Sursa: Stiri Pe Surse

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